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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1891 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 копейки 1891 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 копейки 1891 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,983,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1891 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1544 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS66 RB ННР
Цена
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Russiancoin - March 20, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 20 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1891 СПБ на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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