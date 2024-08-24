Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1891 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,983,333
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 копейки
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1891 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1544 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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