10 копеек 1894 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1894 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 490000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность PROOF (8) UNC (85) AU (14) XF (6) VF (7) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS67 (4) MS66 (16) MS65 (19) MS64 (16) MS63 (11) MS61 (1) AU55 (3) XF45 (1) VF35 (2) VF30 (2) VF25 (1) PF65 (5) PF64 (2) DETAILS (2) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (39) ННР (13) CGC (2) PCGS (13) RNGA (2)

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