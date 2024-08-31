Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1894 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1894
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1894 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 490000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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