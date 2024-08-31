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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1894 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1894 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1894 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1894
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1894 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 490000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
781 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 копеек 1894 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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