Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,950,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Монеты и Медали за 330000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (2)
  • Katz (1)
  • MS67 (1)
  • Rare Coins (2)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PF64 CAMEO
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MS67 - June 26, 2019
Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Империя - April 16, 2016
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - March 3, 2016
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - March 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 марта 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия 10 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1881 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск