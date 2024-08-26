Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,950,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Монеты и Медали за 330000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PF64 CAMEO
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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