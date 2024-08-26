Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1886 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1886 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 410000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS67 CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность MS67 CGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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