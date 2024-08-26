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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1886 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1886 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1886 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1886 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 410000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS67 CGC
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность MS67 CGC
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 10 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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