Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,710,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1030 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 14000 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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