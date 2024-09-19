10 копеек 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1030 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 14000 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность PROOF (2) UNC (35) AU (12) XF (8) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS66 (5) MS65 (13) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (1) MS60 (1) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (1) PF65 (1) DETAILS (3) Сервис ННР (3) NGC (23)

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