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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,710,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1030 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 14000 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 14, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 10 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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