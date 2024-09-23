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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,300,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS62 NGC
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU58
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Heritage - July 18, 2019
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Heritage - July 18, 2019
Продавец Heritage
Дата 18 июля 2019
Сохранность MS67 NGC
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе MS67 - April 3, 2019
Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF30
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе MS67 - April 26, 2018
Продавец MS67
Дата 26 апреля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе MS67 - February 15, 2018
Продавец MS67
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 17, 2017
Продавец AURORA
Дата 17 июля 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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