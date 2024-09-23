10 копеек 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

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