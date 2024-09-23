Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,300,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
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Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
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Дата 12 июля 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
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Дата 17 февраля 2021
Сохранность UNC
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Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU58
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
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Дата 18 июля 2019
Сохранность MS67 NGC
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Дата 3 апреля 2019
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF30
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Продавец MS67
Дата 26 апреля 2018
Сохранность MS66 NGC
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Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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