Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1888 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1888 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 420000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (8)
- BAC (15)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (2)
- Katz (10)
- MS67 (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- MUNZE (1)
- New York Sale (2)
- Numisbalt (1)
- Numismática Leilões (1)
- Numisor (1)
- Rare Coins (7)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Universum Coins GmbH (2)
- WCN (1)
- Александр (6)
- Денга1700 (3)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (4)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск