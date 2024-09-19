10 копеек 1888 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1888 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 420000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность PROOF (1) UNC (47) AU (8) XF (13) VF (4) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (3) MS65 (6) MS64 (5) MS63 (7) MS62 (2) MS61 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) VF35 (2) DETAILS (1) PL (2) Сервис NGC (12) ННР (5) PCGS (6) CGC (1)

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