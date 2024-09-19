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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1888 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1888 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1888 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1888 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 420000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS66 PL PCGS
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Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 10 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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