10 копеек 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 550000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

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