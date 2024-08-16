Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 550000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (3)
- MS67 (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Universum Coins GmbH (3)
- Александр (2)
- Знак (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
7390 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 24 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск