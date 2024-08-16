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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1883 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1883 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: RND

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 550000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
7390 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе MS67 - April 24, 2019
Продавец MS67
Дата 24 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Империя - April 16, 2016
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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