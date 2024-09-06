15 копеек 1887 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1887 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Александр за 1900 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность PROOF (1) UNC (17) AU (3) XF (3) Сохранность (слабы) MS66 (6) MS65 (3) MS64 (3) MS63 (1) MS62 (1) PF65 (1) Сервис ННР (2) NGC (10)

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