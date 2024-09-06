Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1887 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1887 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Александр за 1900 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
639 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS66
Цена
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Где продать?
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