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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1887 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1887 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1887 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1887
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1887 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Александр за 1900 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
639 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе MS67 - June 26, 2019
Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS66
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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