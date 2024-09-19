Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1887 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 26,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 50 копеек
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1887 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44327 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RNGA
Цена
11238 $
Цена в валюте аукциона 1000000 RUB
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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