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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1887 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 50 копеек 1887 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 50 копеек 1887 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1887
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1887 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44327 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RNGA
Цена
11238 $
Цена в валюте аукциона 1000000 RUB
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
1235 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 50 копеек 1887 (АГ) на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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