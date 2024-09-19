50 копеек 1887 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1887 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44327 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (49) AU (36) XF (24) VF (22) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (6) MS63 (12) MS62 (13) MS61 (10) AU58 (9) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (1) VF30 (3) F15 (1) PF61 (1) PL (4) Сервис RNGA (10) ННР (4) PCGS (2) NGC (22)

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