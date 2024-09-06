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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1887 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1887 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1887 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,725,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1887
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1887 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Монеты и Медали за 275000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Heritage (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • MS67 (1)
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Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
553 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PF63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность PF63 ННР
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность PF63 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF64 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность PF63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Stack's - January 16, 2019
Россия 2 копейки 1887 СПБ на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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