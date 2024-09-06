2 копейки 1887 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1887 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Монеты и Медали за 275000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность PROOF (9) UNC (10) AU (2) XF (7) VF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (2) MS63 (2) XF40 (2) PF65 (3) PF64 (1) PF63 (5) RB (4) BN (9) Сервис NGC (7) ННР (6) PCGS (3)

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