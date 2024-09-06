Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1887 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,725,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1887 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Монеты и Медали за 275000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
553 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность PF63 ННР
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность PF63 BN ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF64 BN ННР
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?
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