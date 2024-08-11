Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1887 года (АГ) (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (163)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1887 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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