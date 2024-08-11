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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1887 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1887 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1887 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1887
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (163)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1887 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
799 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3488 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1887 (АГ) на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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