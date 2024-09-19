10 рублей 1887 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1887 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21437 проданному на аукционе Stack's Bowers за 75000 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.

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