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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1887 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 рублей 1887 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 рублей 1887 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 475,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1887
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1887 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21437 проданному на аукционе Stack's Bowers за 75000 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.

Сохранность
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
18168 $
Цена в валюте аукциона 14000 GBP
Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
12864 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF65 CAMEO RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1887 (АГ) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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