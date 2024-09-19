Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1887 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 475,002
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 рублей
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1887 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21437 проданному на аукционе Stack's Bowers за 75000 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
18168 $
Цена в валюте аукциона 14000 GBP
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
12864 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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