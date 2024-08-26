Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1887 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1887 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Александр за 116730 RUB. Торги состоялись 2 августа 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность PF64 RB ННР
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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