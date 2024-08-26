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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1887 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1887 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1887 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1887
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1887 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Александр за 116730 RUB. Торги состоялись 2 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность PF64 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность PF64 RB ННР
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PF64 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1887 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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