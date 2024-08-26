1/4 копейки 1887 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1887 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Александр за 116730 RUB. Торги состоялись 2 августа 2023.

Сохранность PROOF (6) UNC (80) AU (28) XF (12) VF (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (9) MS64 (17) MS63 (14) MS62 (7) MS60 (4) AU58 (5) AU55 (4) AU50 (4) XF45 (1) XF40 (1) PF64 (6) RD (4) RB (17) BN (31) Сервис ННР (15) NGC (23) RNGA (3) PCGS (5)

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