5 копеек 1881 года СПБ НФ "Тип 1881-1893" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1312 проданному на аукционе MDC Monaco за 3500 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность PROOF (10) UNC (12) AU (5) XF (3) VF (1) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (3) MS64 (1) MS63 (1) AU50 (2) PF65 (2) PF64 (6) PF63 (1) CAMEO (9) Сервис NGC (14) PCGS (1) ННР (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

COINSTORE (1)

Haljak Coin Auction (1)

Künker (1)

MDC Monaco (1)

MS67 (4)

MUNZE (1)

Rare Coins (8)

SINCONA (1)

Александр (2)

Империя (7)

Имперская монета (3)