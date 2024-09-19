Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1881 года СПБ НФ "Тип 1881-1893" (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1312 проданному на аукционе MDC Monaco за 3500 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 24 апреля 2019
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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