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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1881 года СПБ НФ "Тип 1881-1893" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 копеек 1881 года СПБ НФ "Тип 1881-1893" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 копеек 1881 года СПБ НФ "Тип 1881-1893" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1312 проданному на аукционе MDC Monaco за 3500 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность MS64 ННР
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MS67 - April 24, 2019
Продавец MS67
Дата 24 апреля 2019
Сохранность PF63 CAMEO NGC
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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