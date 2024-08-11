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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 копеек 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 копеек 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,800,026

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (322)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Александр за 71169 RUB. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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