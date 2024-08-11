Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,800,026
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (322)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Александр за 71169 RUB. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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