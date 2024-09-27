Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1886 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (170)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1886 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 85000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Где продать?
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