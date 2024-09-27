Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1886 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 копеек 1886 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 копеек 1886 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (170)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1886 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 85000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (14)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (4)
  • COINSNET (1)
  • COINSTORE (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Holmasto (1)
  • Katz (22)
  • Künker (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • MS67 (4)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (8)
  • Numismatica Ranieri (2)
  • Numisor (2)
  • Rare Coins (5)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (4)
  • Stack's (2)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • WAG (1)
  • Александр (22)
  • Денга1700 (3)
  • Знак (2)
  • Империя (8)
  • Имперская монета (31)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (4)
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1886 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск