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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 копеек 1883 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 копеек 1883 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе MS67 за 320000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 7199 RUB
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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