5 копеек 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе MS67 за 320000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность PROOF (5) UNC (16) AU (4) XF (12) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (7) MS60 (1) AU53 (1) XF45 (3) XF40 (2) PF66 (2) PF64 (1) PF63 (1) ULTRA CAMEO (2) Сервис ННР (4) NGC (14)

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