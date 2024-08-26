5 копеек 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе AURORA за 750000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.

Сохранность PROOF (3) UNC (36) AU (15) XF (6) VF (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (2) MS65 (2) MS64 (10) MS63 (2) MS62 (9) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (3) XF45 (2) PF66 (1) PF65 (1) PF62 (1) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (13) ННР (18) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

AURORA (10)

Coins.ee (1)

COINSTORE (1)

GGN (1)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (1)

Katz (7)

MDC Monaco (1)

MS67 (3)

Numisbalt (3)

Rare Coins (7)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

SINCONA (2)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (5)

Империя (2)

Имперская монета (15)

Монеты и Медали (3)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (1)