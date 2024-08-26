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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 копеек 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 копеек 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 960,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе AURORA за 750000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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