Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 960,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе AURORA за 750000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
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Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
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