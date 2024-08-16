Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,420,010
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Монеты и Медали за 186000 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- MS67 (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (1)
- Universum Coins GmbH (2)
- WAG (1)
- Знак (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
2098 $
Цена в валюте аукциона 186000 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск