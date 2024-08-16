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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,420,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Монеты и Медали за 186000 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • AURORA (1)
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  • New York Sale (1)
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  • Знак (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
2098 $
Цена в валюте аукциона 186000 RUB
Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS65
Цена
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Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе MS67 - June 26, 2019
Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Heritage - January 11, 2018
Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Heritage - January 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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