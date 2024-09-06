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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 рубля 1885 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 рубля 1885 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 29,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1885 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1931 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 27600 USD. Торги состоялись 24 мая 2008.

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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4326 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
3379 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Stack's - June 27, 2019
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 19, 2015
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1885 СПБ АГ на аукционе Rauch - December 7, 2012
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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