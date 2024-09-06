Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 29,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 рубля
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1885 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1931 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 27600 USD. Торги состоялись 24 мая 2008.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4326 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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