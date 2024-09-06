3 рубля 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1885 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1931 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 27600 USD. Торги состоялись 24 мая 2008.

Сохранность PROOF (4) UNC (8) AU (4) XF (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (3) AU50 (1) PF66 (1) PF63 (1) PF62 (1) DETAILS (3) CAMEO (2) Сервис NGC (13) PCGS (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

Coins.ee (1)

Goldberg (3)

Heritage (1)

New York Sale (2)

Niemczyk (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (3)

Rauch (3)

Schweizerischer Bankverein (1)

Stack's (3)

Знак (1)

Империя (3)

Русское Наследие (1)