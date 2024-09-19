Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1885 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 480,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1885 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29490 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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