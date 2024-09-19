1/4 копейки 1885 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1885 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29490 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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