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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1885 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1885 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1885 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 480,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1885 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29490 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1/4 копейки 1885 СПБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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