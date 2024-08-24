Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 877 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
4252 $
Цена в валюте аукциона 395000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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