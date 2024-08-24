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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 877 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
4252 $
Цена в валюте аукциона 395000 RUB
Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность UNC
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность MS63 PCGS
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Florange - May 25, 2018
Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 25 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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