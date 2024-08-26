Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,343,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (211)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1885 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе Александр за 1071112 RUB. Торги состоялись 20 марта 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1784 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
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Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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