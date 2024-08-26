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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 рублей 1885 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1885 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,343,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (211)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1885 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе Александр за 1071112 RUB. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1784 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1885 СПБ АГ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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