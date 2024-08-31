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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - Полтина 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - Полтина 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 511

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал Полтина
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 973 проданному на аукционе SINCONA AG за 31000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
6211 $
Цена в валюте аукциона 575000 RUB
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
8734 $
Цена в валюте аукциона 675000 RUB
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU58
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Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61 PL
Цена
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Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
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Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Россия Полтина 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF63
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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