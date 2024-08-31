Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 511
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал Полтина
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 973 проданному на аукционе SINCONA AG за 31000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC PL
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61 PL
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 PL RNGA
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