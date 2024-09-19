Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1883 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,230,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 762 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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