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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1883 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1883 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1883 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,230,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 762 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (3)
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - October 2, 2019
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - April 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1883 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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