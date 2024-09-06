2 копейки 1894 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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