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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1894 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1894 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1894 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,600,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1894
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF64 RB
Цена
Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF63 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе MS67 - August 25, 2022
Продавец MS67
Дата 25 августа 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS63 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 2 копейки 1894 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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