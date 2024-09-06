Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1894 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,600,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1894
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF63 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 25 августа 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS63 BN
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?
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