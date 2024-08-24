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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,300,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1340 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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