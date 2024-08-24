Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,300,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1340 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (2)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (4)
- Numisbalt (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Russiancoin (1)
- Александр (3)
- Денга1700 (1)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск