Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1884 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,645,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1884 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 971 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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