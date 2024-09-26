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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1884 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1884 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1884 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,645,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1884 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 971 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1884 СПБ на аукционе Haljak Coin Auction - March 19, 2016
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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