Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1886 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,122,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1886 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3300 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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