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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1888 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1888 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1888 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1888 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1150000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
2266 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63
Цена
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Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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