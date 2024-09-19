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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1888 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 50 копеек 1888 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 50 копеек 1888 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1888 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1530 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
5551 $
Цена в валюте аукциона 429000 RUB
Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 PL
Цена
3946 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе MUNZE - September 9, 2019
Продавец MUNZE
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS63
Цена
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Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1888 (АГ) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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