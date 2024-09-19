50 копеек 1888 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1888 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1530 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (1) UNC (3) AU (6) XF (3) VF (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) AU58 (1) AU53 (2) PF64 (1) CAMEO (1) PL (1) Сервис NGC (2)