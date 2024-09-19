Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1888 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 50 копеек
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1888 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1530 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 PL
Цена
3946 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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