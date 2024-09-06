Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1888 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,506
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 рублей
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1888 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Редкие Монеты за 75000 USD. Торги состоялись 7 декабря 2019.
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
2624 $
Цена в валюте аукциона 4000 AUD
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
29117 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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