Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1888 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 рублей 1888 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 рублей 1888 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,506

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1888 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Редкие Монеты за 75000 USD. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Chaponnière (2)
  • Frühwald (1)
  • Katz (1)
  • Künker (6)
  • MDC Monaco (1)
  • Niemczyk (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Rare Coins (6)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • SINCONA (2)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
2624 $
Цена в валюте аукциона 4000 AUD
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
29117 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Chaponnière - October 21, 2018
Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Chaponnière - July 5, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1888 (АГ) на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1888 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 10 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск