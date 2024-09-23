Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,400,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1881 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Редкие Монеты за 34000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
9524 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
6203 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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