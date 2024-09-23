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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 рублей 1881 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1881 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,400,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1881 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Редкие Монеты за 34000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
9524 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
6203 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS63 ННР
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе VINCHON - June 23, 2021
Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность F
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Heritage - May 7, 2020
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Heritage - May 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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