5 рублей 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1881 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Редкие Монеты за 34000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

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