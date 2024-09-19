Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,632,017
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1883 года со знаком СПБ ДС. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21433 проданному на аукционе Stack's Bowers за 38000 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2783 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2445 $
Цена в валюте аукциона 218253 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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