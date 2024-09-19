5 рублей 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1883 года со знаком СПБ ДС. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21433 проданному на аукционе Stack's Bowers за 38000 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.

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