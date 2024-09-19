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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 рублей 1883 года СПБ ДС - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1883 года СПБ ДС - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,632,017

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1883 года со знаком СПБ ДС. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21433 проданному на аукционе Stack's Bowers за 38000 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2783 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2445 $
Цена в валюте аукциона 218253 RUB
Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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