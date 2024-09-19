Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 38,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 рубля
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1884 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22594 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15863 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF DETAILS ННР
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU58
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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