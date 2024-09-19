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3 рубля 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 рубля 1884 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 рубля 1884 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 38,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1884 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22594 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15863 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3750 $
Цена в валюте аукциона 3750 USD
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
4937 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF DETAILS ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Heritage - January 13, 2020
Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1884 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - January 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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