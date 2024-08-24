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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PL62 ННР
Цена
3983 $
Цена в валюте аукциона 370000 RUB
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2806 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS
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Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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