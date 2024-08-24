Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PL62 ННР
Цена
3983 $
Цена в валюте аукциона 370000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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