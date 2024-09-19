Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1884 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,975,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 копейки
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1884 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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