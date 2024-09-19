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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1884 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 копейки 1884 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 копейки 1884 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,975,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1884 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 3900 RUB
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе MS67 - February 10, 2021
Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе AURORA - October 24, 2016
Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1884 СПБ на аукционе AURORA - February 8, 2016
Продавец AURORA
Дата 8 февраля 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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