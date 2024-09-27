15 копеек 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе MS67 за 110000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность PROOF (1) UNC (21) AU (2) XF (5) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (4) MS65 (3) MS64 (5) MS63 (1) MS62 (1) XF45 (1) PF65 (1) Сервис ННР (2) NGS (1) NGC (9) PCGS (1)

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