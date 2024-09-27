Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,720,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе MS67 за 110000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 18150 RUB
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 NGS
Цена
1102 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?
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