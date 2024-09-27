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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,720,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе MS67 за 110000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 18150 RUB
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 NGS
Цена
1102 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS64
Цена
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Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 15 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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