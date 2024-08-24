Полтина 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (4) UNC (6) AU (6) XF (6) Сохранность (слабы) MS62 (4) MS61 (1) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (1) PF60 (1) PL (2) Сервис RNGA (2) NGC (1)

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