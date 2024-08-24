Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал Полтина
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность PF60
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность AU58 NGC
Цена
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