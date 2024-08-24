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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - Полтина 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - Полтина 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал Полтина
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность PF60
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтина 1884 СПБ АГ на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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