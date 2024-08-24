Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1883 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 240,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU50 BN
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
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Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Дата 7 июня 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Дата 5 мая 2020
Сохранность MS62 RB
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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