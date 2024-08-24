1/4 копейки 1883 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность PROOF (1) UNC (22) AU (13) XF (4) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (9) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (3) AU50 (3) XF45 (1) PF65 (1) RB (6) BN (12) Сервис ННР (8) NGC (4) PCGS (5)

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