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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1883 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1883 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1883 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 240,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU50 BN
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе MS67 - October 14, 2020
Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность MS62 RB
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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