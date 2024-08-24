1/4 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6800 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность PROOF (3) UNC (14) AU (3) XF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (7) MS62 (2) MS61 (2) AU58 (1) PF64 (1) PF63 (2) RB (2) BN (9) Сервис NGC (8) RNGA (1) PCGS (2)

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