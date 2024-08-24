Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6800 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF63
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1/4 копейки 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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