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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6800 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе MS67 - October 14, 2020
Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF63
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PF63
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS62
Цена
Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Империя - September 26, 2015
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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