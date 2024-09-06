Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1886 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 57,114
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 рублей
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1886 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 55000 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2022.
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
29164 $
Цена в валюте аукциона 2700000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
14016 $
Цена в валюте аукциона 11000 GBP
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF63 CAMEO RNGA
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 29 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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