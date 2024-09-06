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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1886 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 рублей 1886 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 рублей 1886 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 57,114

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1886 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 55000 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
29164 $
Цена в валюте аукциона 2700000 RUB
Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
14016 $
Цена в валюте аукциона 11000 GBP
Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS60 NGC
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность MS64 RNGA
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF63 CAMEO RNGA
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU58 PCGS
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Bolaffi - November 29, 2019
Продавец Bolaffi
Дата 29 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 рублей 1886 (АГ) на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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