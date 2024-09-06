10 рублей 1886 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1886 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 55000 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2022.

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