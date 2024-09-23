25 копеек 1886 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1886 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3110 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 15525 USD. Торги состоялись 24 мая 2008.

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