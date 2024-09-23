Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1886 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,058
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1886 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3110 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 15525 USD. Торги состоялись 24 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Baldwin's (1)
- Chaponnière (1)
- Coins.ee (1)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (3)
- Heritage (7)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- Künker (13)
- MS67 (1)
- New York Sale (3)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (1)
- Numisor (2)
- Rare Coins (22)
- SINCONA (5)
- Stack's (1)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- WCN (1)
- Александр (25)
- Денга1700 (1)
- Империя (5)
- Имперская монета (6)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (5)
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
5282 $
Цена в валюте аукциона 470000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность PL62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PL63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS65 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск