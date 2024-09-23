Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1886 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1886 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1886 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,058

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1886 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3110 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 15525 USD. Торги состоялись 24 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Baldwin's (1)
  • Chaponnière (1)
  • Coins.ee (1)
  • Goldberg (2)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Heritage (7)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (2)
  • Künker (13)
  • MS67 (1)
  • New York Sale (3)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Numisor (2)
  • Rare Coins (22)
  • SINCONA (5)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WCN (1)
  • Александр (25)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (6)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (5)
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
5282 $
Цена в валюте аукциона 470000 RUB
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF62
Цена
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3885 $
Цена в валюте аукциона 3580 EUR
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность PL62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PL63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS65 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Stack's - January 15, 2022
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1886 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 25 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск