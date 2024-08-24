Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1886 года "Портрет работы Л. Штейнмана" (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1886 года "Портрет работы Л. Штейнмана". Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 880 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
1367183 $
Цена в валюте аукциона 1300000 CHF
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
8150 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 8150 Mark
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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