Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 рублей 1886 года (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 рублей 1886 года. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7265 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF58
Цена
40000 $
Цена в валюте аукциона 40000 USD
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность PF65
Цена
145000 $
Цена в валюте аукциона 145000 USD
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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