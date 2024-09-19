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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 рублей 1886 года (Россия, Александр III)

Аверс монеты - Пробные 5 рублей 1886 года - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - Пробные 5 рублей 1886 года - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 рублей 1886 года. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7265 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Bolaffi (1)
  • Künker (1)
  • UBS (2)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 рублей 1886 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF58
Цена
40000 $
Цена в валюте аукциона 40000 USD
Россия 5 рублей 1886 (Пробные) на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия 5 рублей 1886 (Пробные) на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность PF65
Цена
145000 $
Цена в валюте аукциона 145000 USD
Россия 5 рублей 1886 (Пробные) на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1886 (Пробные) на аукционе Bolaffi - December 7, 2012
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1886 (Пробные) на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1886 (Пробные) на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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