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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 5 рублей Александра III - Россия

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5 рублей 1886 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1886 R3 0 6
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