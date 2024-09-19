Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1886 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,058
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 50 копеек
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1886 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
9274 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность G4
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Где продать?
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