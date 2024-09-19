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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1886 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 50 копеек 1886 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 50 копеек 1886 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,058

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1886 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF63
Цена
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
9274 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
7937 $
Цена в валюте аукциона 725000 RUB
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность G4
Цена
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Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 50 копеек 1886 (АГ) на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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