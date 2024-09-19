50 копеек 1886 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1886 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (7) UNC (48) AU (24) XF (9) VF (3) F (2) G (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (4) MS63 (15) MS62 (6) MS61 (4) MS60 (7) AU58 (8) AU55 (8) AU50 (2) XF45 (2) VF20 (1) G4 (1) PF63 (4) PL (2) Сервис NGC (18) ННР (8)

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