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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,900,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 250000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1063 $
Цена в валюте аукциона 97500 RUB
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MS67 - April 3, 2019
Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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