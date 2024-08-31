Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,900,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 250000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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