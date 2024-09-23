Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Katz (1)
- Künker (1)
- MS67 (2)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
- Знак (1)
- Империя (1)
- НИКО (3)
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
542 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 24 апреля 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 25 ноября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец НИКО
Дата 29 августа 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск