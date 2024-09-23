Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1883 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1883 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • MS67 (2)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • НИКО (3)
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
542 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе MS67 - April 24, 2019
Продавец MS67
Дата 24 апреля 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе MS67 - November 25, 2017
Продавец MS67
Дата 25 ноября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе НИКО - August 29, 2017
Продавец НИКО
Дата 29 августа 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе AURORA - August 23, 2017
Продавец AURORA
Дата 23 августа 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2009
Россия 15 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2009
Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность PF63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1883 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск